Дмитрий Пеков назвал условие для возвращения России к зерновой сделке

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Возвращение России к зерновой сделке возможно в случае, если будут выполнены обязательства перед страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT «Россельхозбанка» и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернётся к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, — пояснил он.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Елизавета Пуншева