Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника в открытом море около города

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале сообщил, что надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в районе города, уничтожен. Движение водного транспорта возобновлено.

— Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в результате атаки украинского дрона в южной части Керченского пролива российский танкер «СИГ» получил пробоину. Угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал.



В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда.



Также в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Тогда же украинские войска осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали их, своевременно обнаружили украинские катера и уничтожили их.



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Максим Кокунин