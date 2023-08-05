Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии Михаила Николаева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Якутии Айсену Николаеву в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева. Он отметил, что бывший руководитель региона был авторитетным лидером и опытным государственным деятелем.

— Из жизни ушел авторитетный региональный лидер, опытный государственный деятель и талантливый руководитель, посвятивший свою жизнь служению людям, родной республике и стране. Он возглавил Якутию в очень непростое время, внес бесценный вклад в сохранение стабильности, последовательное социально-экономическое развитие крупнейшего российского региона, а главное — в обеспечение благополучия северян. Уверен, жители Якутии всегда будут вспоминать Михаила Ефимовича с глубоким уважением и признательностью, — говорится в телеграмме раиса.

скриншот видео от realnoevremya.ru

Напомним, на 86-м году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев. Об этом сегодня сообщил действующий глава региона Айсен Николаев.

— Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева, — говорится в сообщении.

Действующий глава региона выразил соболезнования родным и близким Николаева. По его словам, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.

В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.

Николаев был председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР с 1989 по 1990 и председателем Совета с 1990 по 1991 год.

В 1991 году он стал первым президентом региона и занимал этот пост до 2002 года, после чего был назначен заместителем председателя Совета Федерации, где работал до 2010 года.

В 2011-м был избран депутатом Госдумы. В 2016-м после истечения срока мандата стал Госсоветником республики Саха. Занимал эту должность вплоть до 2023 года.

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Максим Кокунин