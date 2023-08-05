Ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

На 86 году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев,. Об этом сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в своем официальном Telegram-канале.

— Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева, — говорится в сообщении.

Действующий глава региона выразил соболезнования родным и близким Николаева. По его словам, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.

В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.

Николаев был председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР с 1989 по 1990 и председателем Совета с 1990 по 1991 года.

В 1991 года он стал первым президентом региона и занимал этот пост до 2002 года, после чего был назначен заместителем председателя Совета Федерации, где работал до 2010 года.

В 2011 был избран депутатом Госдумы. В 2016 после истечения срока мандата стал Госсоветником республики Саха. Занимал эту должность вплоть до 2023 года.

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Максим Кокунин