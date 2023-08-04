Олег Коробченко: «По праву Казань является столицей авиации»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 11-й раз проходит праздник «Я выбираю небо», и город можно по праву назвать столицей авиации России. Об этом на мероприятии заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Можно сказать, что по праву Казань является столицей авиации Российской Федерации. У нас производят самолеты, вертолеты. У нас огромное количество предприятий, которые производят беспилотные летательные аппараты, которые сейчас достойно сражаются на западных рубежах. Огромное количество институтов, техникумов, колледжей, которые готовят специалистов для нашей авиации, — подчеркнул он.

Коробченко также рассказал о целях, которое правительство страны поставило перед Татарстаном. Так, республике предстоит производить 20 самолетов ТУ-214 и не менее ста вертолетов в год.

— Огромное количество специалистов нужно для этого. Наши ветераны — это люди носители всей информации, которые знают, как производить. Сейчас они передают свой опыт нашим студентам, нашей молодежи, — заявил министр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Коробченко, праздник направлен на популяризацию авиастроения и профессии инженера авиации. Он выразил уверенность в том, что эту цель получится достигнуть.

— Все, что сегодня можно было показать в небе, мы показали. Это был минимальный объем, но, я думаю, что на будущий год мы сможем сделать лучше, — заключил политик.

На празднике выступит российская группа «Любэ». На сцену также выйдут татарстанские артисты: «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман», коллективы предприятий республики, лауреаты фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и так далее.

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Елизавета Пуншева