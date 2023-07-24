В Казани на авиационном празднике «Я выбираю небо» выступит группа «Любэ»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На авиационный праздник «Я выбираю небо» в Казань пригласили выступить российскую рок-группу «Любэ». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Также на сцене в день праздника выступят татарстанские артисты. Среди них группа «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман», коллективы предприятий республики, лауреаты фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и другие.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздник «Я выбираю небо» пройдет у центра семьи «Казан» на следующей неделе — 4 августа. Мероприятие начнется в 18.00 и продлится четыре часа, до 22.00.

В этом году «Я выбираю небо» пройдет без традиционного авиашоу. В Минпромторге Татарстана объяснили это «объективными причинами».



Изначально сообщалось, что «Я выбираю небо» состоится в Казани в субботу, 5 августа. Мероприятие проведут «в целях популяризации авиации и вовлечения молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения». Также праздник связан с 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.



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Татьяна Демина