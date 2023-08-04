Госдума в осеннюю сессию может принять закон об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Госдума в осеннюю сессию может принять во всех трех чтениях законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от мобилизации. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию, — заявил он.

По его словам, уклонением от мобилизации считается «самовольное оставление части мобилизованным — это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с [момента] получения повестки в установленное время». За это будет грозить уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

Напомним, в Татарстане планируют ввести ограничение для семей военнослужащих, которые самовольно покинули зону спецоперации. Они не смогут воспользоваться льготными путевками на санаторно-курортное лечение.

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Елизавета Пуншева