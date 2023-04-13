В Татарстане семьи самовольно покинувших зону спецоперации военных хотят лишить льготных путевок в санатории

В Татарстане планируют ввести ограничение для семей военнослужащих, которые самовольно покинули зону спецоперации. Они не смогут воспользоваться льготными путевками на санаторно-курортное лечение. Соответствующий проект подготовил Минтруд республики.

— В случае поступления от командира воинской части информации о самовольном оставлении гражданином, участвующим в специальной военной операции, воинской части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, членам его семьи (супругам и родителям) первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с настоящим Порядком не предоставляется, — отмечается в сообщении.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Она должна завершиться не позднее 18 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, после объявления частичной мобилизации для семей участников спецоперации ввели ряд мер поддержки. Помимо путевок в санатории эти семьи могут получить подарочный комплект детских принадлежностей в случае рождения ребенка. Также им предоставили кредитные каникулы на оплату соципотеки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов