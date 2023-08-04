Владимир Путин подписал закон о расширении доступности процедуры банкротства

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении доступности процедуры банкротства. В частности, изменятся максимальная и минимальная суммы долга, а процедура станет распространяться на пенсионеров и других лиц.

Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный — снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей.

В перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включат граждан, чьим основным доходом является пенсия, и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются социальные выплаты, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Для других граждан этот срок составляет 7 лет.

Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через 5 лет вместо прежних 10 лет.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.

В конце июля Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан. Порог минимальной суммы понижается до 25 тысяч рублей с 50 тысяч. Максимальная сумма повышается с 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

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Елизавета Пуншева