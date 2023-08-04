Строителям трассы М-12 в Нижегородской области задерживают зарплату на сумму 2,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строителям трассы М-12 в Нижегородской области, сотрудникам ООО «СиАрСиСи Рус», вновь задерживают зарплату, этот факт выявила Гострудинспекция. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Сумма выявленной задолженности составила более 2 млн 200 тыс. рублей перед 47 работниками, — заявили в Гострудинспекции.

Ведомство проводит «профилактические мероприятия в отношении работодателя ООО «СиАрСиСи Рус».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, это уже не первый случай задержки зарплаты строителям трассы. В январе компания «БСЛ Инжиниринг», выступающая субподрядчиком при строительстве трассы М-12 Москва — Казань, погасила задолженность по зарплате перед 13 сотрудниками. Она составляла 590 тысяч рублей.

В июне 2022 года следственное управление СКР по Татарстану сообщало о погашении перед рабочими, привлеченными субподрядной организацией к строительству М-12, задолженности по зарплате в размере 504 тысяч рублей. Деньги получили 16 работников.

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Елизавета Пуншева