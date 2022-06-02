В Татарстане строителям трассы М-12 погасили задолженность по зарплате на полмиллиона рублей

В Татарстане рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы-М12, погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

Информация о невыплате зарплаты 16 сотрудникам была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Общая сумма задолженности достигла 504 тысячи рублей. Ее погасили в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в январе 2022 года была погашена задолженность по зарплате перед шестью рабочими на сумму 313 тысяч рублей. Тогда расследовалось уголовное дело против руководства другой субподрядной организации, привлеченной к строительству трассы. Из-за невыплаты зарплаты рабочие выходили на забастовку.

Диана Жиленкова