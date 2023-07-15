«Зенит» победил ЦСКА в Казани и стал обладателем Суперкубка России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Санкт-петербургский «Зенит выиграл у московского ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу в Казани. Победу «сине-бело-голубые» добыли в серии пенальти.

В основное время ни одна из команд не смогла отметиться результативными действиями. По истечении 98 минут игры футболисты выясняли победителя в серии пенальти, где удачливее оказались питерцы.

Таким образом, «Зенит» в восьмой раз стал обладателем трофея. Команда выигрывала кубок в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из matchtv.ru

Напомним, матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена». Игру посетили 40 876 зрителей.

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Айрат Назипов