«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Артуром Ахтямовым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» заключил двусторонний контракт с вратарем Артуром Ахтямовым. Он рассчитан на один год, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Прошлый сезон Артур Ахтямов выступал за альметьевский «Нефтяник». На льду он провел 45 матчей. Хоккеист отражал в среднем 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,71. Он оформил восемь сухарей.

О том, что «Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля 2023 года, включая Артура Ахтямова, стало известно в начале мая. Их также получили Амир Мифтахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.



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Татьяна Демина