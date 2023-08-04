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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Артуром Ахтямовым

11:26, 04.08.2023
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Артуром Ахтямовым
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» заключил двусторонний контракт с вратарем Артуром Ахтямовым. Он рассчитан на один год, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Прошлый сезон Артур Ахтямов выступал за альметьевский «Нефтяник». На льду он провел 45 матчей. Хоккеист отражал в среднем 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,71. Он оформил восемь сухарей.

О том, что «Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля 2023 года, включая Артура Ахтямова, стало известно в начале мая. Их также получили Амир Мифтахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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