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Руководителем исполкома Буинска назначили Ильнара Талипова

10:19, 04.08.2023
Руководителем исполкома Буинска назначили Ильнара Талипова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителем исполкома Буинска назначили Ильнара Талипова. Об этом сообщил глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов.

Ильнар Талипов ранее возглавлял районный Дом культуры. В последние годы он работал управляющим делами исполкома Буинского района.

— Это человек с большим опытом работы, в том числе в администрации. Зарекомендовал себя только с лучшей стороны как ответственный, исполнительный специалист, — сказал Ранис Камартдинов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Буинский муниципальный район Татарстана

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