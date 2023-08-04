Руководителем исполкома Буинска назначили Ильнара Талипова
Руководителем исполкома Буинска назначили Ильнара Талипова. Об этом сообщил глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов.
Ильнар Талипов ранее возглавлял районный Дом культуры. В последние годы он работал управляющим делами исполкома Буинского района.
— Это человек с большим опытом работы, в том числе в администрации. Зарекомендовал себя только с лучшей стороны как ответственный, исполнительный специалист, — сказал Ранис Камартдинов.
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