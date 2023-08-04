В казанском метро мужчины теряют свои вещи чаще женщин

Стало известно, какие вещи казанцы чаще всего теряют в метро. Об этом рассказали в пресс-службе казанского МУП «Метроэлектротранса».

Результаты мониторинга показывают, что чаще всего это личные вещи: зонты, мобильные телефоны, планшеты и другие электронные гаджеты, зарядные устройства, кредитные и дисконтные карты, спортивная и повседневная одежда, ключи, очки, ювелирные украшения.

Интересно, что мужчины, по статистике метрополитена, гораздо рассеяннее женщин — они теряют свои вещи в два раза чаще.

Есть в находках и сезонность: так, зимой чаще всего оставляют в метро шапки и варежки, летом — солнечные очки и панамы.

realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

В пресс-службе предприятия напомнили: при обнаружении забытого кем-то предмета, следует обратиться к дежурному по станции и передать работнику метро — сотруднику полиции, инспектору по досмотру или дежурной по станции потерянную вещь.

Все «потеряшки» хранятся на станции, где они были забыты.

Если вдруг вы потеряли или забыли свои вещи в электропоезде или на станции метро, то обращайтесь по телефону горячей линии 533-70-61.

С начала года общественный транспорт Казани перевез 112,6 млн пассажиров. Это на 7,4% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Метрополитен обслужил 16,3 млн пассажиров.



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Илина Хакимова