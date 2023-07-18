Пассажиропоток на общественном транспорте Казани вырос на 7,4%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала года общественный транспорт Казани перевез 112,6 млн пассажиров. Это на 7,4% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, следует из данных Комитета по транспорту.

Чаще всего жители и гости города выбирали автобусы. Они с начала года перевезли 76,3 млн пассажиров. Показатель увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда автобусы перевезли 73,5 млн пассажиров.

На 18,7% пассажиры стали чаще выбирать троллейбусы. Они перевезли 12,3 млн человек, тогда как за первые полгода в 2022-м — 10,4 млн человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Метрополитен обслужил 16,3 млн пассажиров, а трамваи — 7,7 млн. Рост составил 16,1% и 12,1% соответственно.

За прошлый год количество пассажиров в общественном транспорте Казани выросло на 7%. В прошлом году казанцы чаще всего пользовались автобусами — на них приходится почти 70% перевозок c охватом свыше 153,4 млн пассажиров. Вторым по популярности стал метрополитен — им воспользовалось 14%, или 30,5 млн человек. Троллейбусы и трамваи перевезли 10% (22,2 млн пассажиров) и 6% (14,8 млн) соответственно.



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Айрат Назипов