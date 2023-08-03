В России усовершенствуют порядок проведения капремонта в многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России усовершенствуют порядок проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, такой законопроект подготовило правительство по поручению президента страны, сообщает пресс-служба Кабмина.



Самостоятельно организовать капремонт своих домов желают все больше владельцев жилья: выбирать подрядчиков, контролировать ход всех мероприятий и расходование средств. Вместе с тем фонд средств на проведение работ формируется на специальном счете.

Рассчитывается, что проект гарантирует соблюдение требований к безопасности и качеству работ. Надзорные органы станут вести реестр протоколов собраний собственников, ранее принимавших решения, а специалисты будут осуществлять строительный контроль. Акт по результатам контроля разместят в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

— Эти законодательные изменения позволят в первую очередь обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев квартир таких домов, — сказал вице-премьер Михаил Мишустин.

realnoevremya.ru (архив)

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане в этом году выполнена на 84%. Полностью завершены работы на 219 объектах.



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Маргарита Головатенко