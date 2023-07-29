Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 84%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 84%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.

Он добавил, что полностью завершены работы на 219 объектах. Из них за последние две недели они закончены на 39 объектах.

Работы продолжаются в 507 многоквартирных домах. В 19 из них идут работы по замене лифтов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в мае гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.

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Айрат Назипов