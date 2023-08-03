В Казани утвердили комплексное развитие территории на улице Меховщиков

Власти Казани утвердили комплексное развитие территории на улице Меховщиков, как следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии города.



Речь идет о территории нежилой застройки площадью 2,8276 га. На ней должны появиться объекты культурно-досуговой деятельности, банки, заведения общепита, площадки для проведения развлекательных мероприятий и деловые комплексы, а еще служебные гаражи.

При проектировании здания будет нужно учесть панорамное восприятие со стороны Волги, размещение встроенных инженерных объектов и мусорных контейнеров. Для этих целей снесут трехэтажное здание.

В Казани девять участков на три года включили в государственный резерв земель Татарстана с целью жилищного строительства для государственных нужд. Их общая площадь составляет 10 217 квадратных метров.

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Маргарита Головатенко