В Казани девять земельных участков зарезервировали для строительства жилья для госнужд

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани девять участков на три года включили в государственный резерв земель Татарстана с целью жилищного строительства для государственных нужд. Их общая площадь составляет 10 217 квадратных метров.

Земельные участки зарезервировали для государственных нужд Татарстана по предложению Министерства земельных и имущественных отношений региона и Государственного резервного фонда земель при раисе республики. Решение закреплено распоряжением кабмина.

Все участки относятся к категории «земли населенных пунктов». Площадь самого большого из них — 2 356 «квадратов». Он находится в Советском районе города по ул. Карбышева, 24, кадастровый номер — 16:50:060505:1128.

Площадь самого маленького земельного участка — 443 квадратных метра. Он находится в Вахитовском районе города по ул. 2-я Газонная, 13. Кадастровый номер — 16:50:011345:69.

В государственный резерв также попали земельные участки по:

ул. Карбышева, 26 (16:50:060505:1144);

ул. Карбышева, 28 (16:50:060505:1127);

ул. 2-я Газонная, 15 (16:50:011345:67);

ул. 2-я Газонная, 17 (16:50:011345:68);

ул. 2-я Газонная, 19 (16:50:011345:66);

ул. Подлужная (16:50:010702:388);

ул. НовоКараваевская, 2 (16:50:220504:10).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У семи из девяти земельных участков в качестве разрешенного вида использования указано строительство многоквартирных жилых домов. Исключение ул. Подлужная — земельный участок площадью 1 521 «квадрат» предназначен под парк культуры и отдыха, и участок по ул. 2-я Газонная, 19 — 731 квадратный метр отведен под нежилые здания.

В июле в Казани зарезервировали свыше 100 земельных участков для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Срок — три года.



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Татьяна Демина