В Татарстане установили максимально возможную численность кабанов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане установили максимально возможную численность кабанов в естественных для них угодьях, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.



25 июля раис Татарстана подписал указ об изменениях в Схему размещения, использования и охраны охотничьих ресурсов на территории республики. Меру приняли в связи с распространением африканской чумы свиней в соседних регионах.



Согласно документу, изменения устанавливают максимально возможную численность кабанов 0,25 особей на 1000 га в естественной их среде — лесу и его опушечной части. Теперь в таких охотничьих угодьях должно обитать 357 животных. Если брать площадь всей республики, их численность не должна превышать 1 660 особей.

Решение в 40 раз снизить возможное количество диких кабанов на территории региона приняли в июле.



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Маргарита Головатенко