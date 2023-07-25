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Власти Татарстана решили сократить численность диких кабанов в 40 раз

17:15, 25.07.2023
Власти Татарстана решили сократить численность диких кабанов в 40 раз
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане решили в 40 раз снизить возможное количество диких кабанов на территории региона. Указ о внесении изменения в Схему размещения использования и охраны охотничьих угодий на территории республики подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно изменениям, в охотничьих угодьях можно держать только 357 кабанов вместо 14 281.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе сообщалось, что Татарстан оценивает угрозу распространения африканской чумы свиней в республики как явную, так, ее выявили в соседних регионах — в Чувашии и в Удмуртии. Как говорил заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин, основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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