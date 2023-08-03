В Казани в начале осени пройдет фестиваль музыки «СоТворение»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Международный музыкальный фестиваль «СоТворение» пройдет в Казани в начале осени — 8 и 9 сентября, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии города.



Одной из площадок проведения фестиваля станет площадь Тысячелетия. Исполнители будут выступать с живым звуком.

Фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов». Организационный комитет возглавит руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Как ранее сообщал глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, на проведение фестиваля потратят 50,2 млн рублей. Он не исключал, что мероприятие пройдет возле казанской «Чаши».

Всего в этом году в Татарстане реализуют несколько мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На это потратят 692,8 млн рублей. Львиная доля средств (561,2 млн рублей) поступит из федерального бюджета.

Напомним, в прошлом году Татарстан отправил на конкурс Ростуризма сразу несколько мероприятий: фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», XVI Всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль Arenaland. Однако победило лишь одно мероприятие. На это республика получила более 40,7 млн бюджетных средств.



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Маргарита Головатенко