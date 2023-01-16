В Казани пройдет фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение» — на него выделили 50,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в этом году состоится фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение». Об этом сообщил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Точных сроков проведения фестиваля Иванов не озвучил, но отметил, что на это будет потрачено 50,2 млн рублей. Не исключено, что мероприятие пройдет возле казанской «Чаши».

Всего в этом году в Татарстане реализуют несколько мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На это потратят 692,8 млн рублей. Львиная доля средств (561,2 млн рублей) поступит из федерального бюджета.

Деньги, в частности, пойдут на создание и развитие пляжных зон в разных районах республики и на создание туристического кода центра Казани.

Фото: Минцифра республики Татарстан (скриншот видео)

Напомним, что в прошлом году Татарстан отправил на конкурс Ростуризма сразу несколько мероприятий: фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», XVI Всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль Arenaland. Однако победило лишь одно мероприятие. На это республика получила более 40,7 млн бюджетных средств.

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Айрат Назипов