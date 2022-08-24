Татарстан получит 40,7 млн рублей на продвижение событийных мероприятий в 2023 году

Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на получение субсидий для продвижения событийных мероприятий в 2023 году. Татарстан получит более 40,7 млн рублей, что является максимальным объемом финансирования от ведомства.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, всего поддержку получат 36 регионов страны, а объем финансирования составит 638 млн рублей. Субсидию можно направить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонс мероприятий в СМИ, а также на оснащение площадки оборудованием.

Республика заявила на конкурс сразу несколько мероприятий: фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», XVI всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль Arenaland. Однако победило лишь одно мероприятие.

Всего на конкурс было направлено 134 заявки от 57 регионов России. К участию допускались только бесплатные мероприятия с количеством зрителей не менее 10 тыс. человек и 30-процентным финансированием из внебюджетных источников.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера стало известно, что Татарстан получит грантовую поддержку на создание туристических проектов в 2023 году. Всего Ростуризм отобрал 48 регионов России, в которых в следующем году планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на общую сумму в 5,3 млрд рублей.





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Максим Кокунин