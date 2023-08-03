Рекламные доходы русскоязычных блогеров выросли на 41%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам второго квартала 2023 года рекламные доходы русскоязычных блогеров — индивидуальных предпринимателей выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом РБК сообщили аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff.

Так, например, в апреле-июне ведущие российские блогеры получали порядка 182 тыс. руб. в месяц.

Стоит отметь, что в долевом соотношении количество блогеров со статусом ИП остается на уровне 2% в общей массе инфлюенсеров.

Также по итогам второго квартала этого года выросли и рекламные доходы самозанятых инфлюенсеров до 48,5 тыс. рублей в месяц (+22%).

Блогеры-физлица, которые и составляют основную массу инфлюенсеров (порядка 93%), увеличили свой ежемесячный доход на 27%, до 14,5 тыс. руб. в месяц.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

Эксперты сервиса объясняют рост доходов блогеров увеличением рекламных расходов брендов именно за этот канал продвижения: «бюджеты компаний, которые раньше тратились на перформанс и таргетинг, перераспределяются на инфлюенсеров». Несмотря на увеличение расходов, рынок параллельно готовится к введению штрафов за отсутствие маркировки рекламного контента.

В июле депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в скором времени профессия блогера станет официальным видом экономической деятельности. В конце июня Лантратова сообщала, что в Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров.



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Илина Хакимова