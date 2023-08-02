В Татарстане на участие в программе догазификации подали более 28 тысяч заявок

На участие в программе социальной догазификации татарстанцы подали более 28 тысяч заявок. Об этом сообщил замруководителя исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России», член республиканского штаба по догазификации Виктор Затеев.

— Более 28 тысяч заявок поступило в Татарстане на догазификацию. Почти по всем заявкам заключены договоры о подключении. До 16 тысяч участков доведены газопроводы, голубое топливо пришло в 10 тысяч домов, — заявил он.

realnoevremya.ru

Затеев также сообщил, кто получит по 100 тысяч рублей на проведение газа по участку и покупку оборудования.

— Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в случае их гибели — члены семей, а также инвалиды, семьи с ребенком-инвалидом, многодетные и малоимущие. Такую же субсидию получат семьи участников военной спецоперации, сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ, направленных в командировку в зону специальной военной операции, — подчеркнул он.

Напомним, по итогам 2022 года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.

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Елизавета Пуншева