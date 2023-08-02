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Казанский транспорт начнет отображаться в приложениях ориентировочно на этой неделе

15:29, 02.08.2023
Казанский транспорт начнет отображаться в приложениях ориентировочно на этой неделе
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Транспорт Казани начнет отображаться в приложениях на этой неделе, сообщили в Комитете по транспорту города:

— Сейчас идут работы в тестовом режиме. Разработчики наладят отображение транспорта в приложениях ориентировочно на этой неделе.

Информационные табло на остановках общественного транспорта частично возобновили работу во вторник, 1 августа. Однако навигация в приложениях пока не появилась.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани табло и навигация в приложениях перестали работать 20 июля. В Комитете транспорта города пояснили, что это связано со сбоем на сервере.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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