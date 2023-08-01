В Казани частично возобновили работу информационные табло на остановках

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани частично возобновили работу информационных табло на остановках общественного транспорта. При этом навигация в приложениях пока не появилась, сообщает корреспондент «Реального времени».

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Например, на остановке у филармонии с одной стороны табло показывает приблизительное время прибытия транспорта, а с другой все еще не работает.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в Казани табло и навигация в приложениях перестали работать 20 июля. В Комитете транспорта по города пояснили, что это связано со сбоем на сервере.

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Елизавета Пуншева