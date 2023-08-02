Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем новым пунктам, он вызван в Федеральный суд столичного округа Колумбия 3 августа.

В судебном документе указаны следующие обвинения: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

По этим четырем пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы.

Также бывшего президента США обвиняют в попытке помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года. В документе сказано, что Трамп и его сообщники «попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание».



Спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа, добавив, что будет добиваться проведения по ускоренной процедуре судебного процесса по делу экс-президента США, уточняет ТАСС.



В июне Трамп заявлял о своей уверенности в том, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.

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Илина Хакимова