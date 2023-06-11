Дональд Трамп: «Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома»

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома. Об этом он заявил во время выступления перед однопартийцами.

— 5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. <...> Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома. <...> Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас, — передает ТАСС слова политика.

В мае спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм опубликовал доклад, в котором говорится, что штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, однако ФБР не стало проводить никаких расследований в связи с этой информацией.

Напомним, перед выборами 2016 года американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца на основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.



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Илина Хакимова