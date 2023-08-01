Евросоюз эвакуирует своих граждан из Нигера
Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан с территории Нигера из-за военного переворота. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
— Мы также приняли решение репатриировать европейских выходцев, и мы находимся в процессе проведения этой операции, — подчеркнул он.
Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает новую власть в Нигере, пришедшую в результате мятежа. По его словам, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней.
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