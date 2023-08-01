Евросоюз эвакуирует своих граждан из Нигера

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан с территории Нигера из-за военного переворота. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Мы также приняли решение репатриировать европейских выходцев, и мы находимся в процессе проведения этой операции, — подчеркнул он.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает новую власть в Нигере, пришедшую в результате мятежа. По его словам, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева