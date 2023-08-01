Безвизовый режим с Китаем для тургрупп пока заработал только с одной стороны — из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем пока заработал только по одному направлению — из России в Китай. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

— Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить «тестовую группу» 10 августа и только затем дать зеленый свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию, — заявили в организации.

Как считают в АТОР, нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова. Например, неясно, сколько экземпляров списков туристов должен передавать властям туроператор и как вносить в документы названия туроператоров на английском языке, если списки на сайте Минэкономразвития на китайском.

— Фактический обмен туристами так и не начался. Возможно, он на деле начнется только после устранения всех неточностей, — подчеркнули в ассоциации.

26 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что между Россией и Китаем со дня на день начнется безвизовый туристический обмен. С российской стороны он начался 1 августа.

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Елизавета Пуншева