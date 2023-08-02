В одном из поселков Татарстана проведут капремонт моста стоимостью 1,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», в селе Морты Елабужского района Татарстана проведут капитальный ремонт моста за 1,6 млн рублей. Объект соединяет улицу Горную, проходя над притоком реки Шаршала.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит демонтировать два слоя дорожного покрытия из сборных прямоугольных железобетонных плит. После этого он должен будет укрепить конструкцию моста и уложить новое покрытие. Вместе с этим ему предстоит обновить все металлические конструкции, покрыв их специальной краской, а также установить новые ограждения.

Работы необходимо провести в течение 15 дней c момента заключения контракта. Заказчиком выступает исполком Елабужского района.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера сообщалось, что в Зеленодольском районе Татарстана завершили реконструкцию двух мостов. В эксплуатацию были введены искусственные сооружения через реку Хрустальную на автомобильной дороге Нижние Вязовые — Станция Албаба и через реку Булатку на автомобильной дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Как рассказал журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, за прошлый год в республике было отремонтировано 33 аварийных моста, в этом же году будет восстановлено уже 44. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин