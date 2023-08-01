Жители татарстанских Подсолнухов вновь пожаловались на дороги

Жители микрорайона многодетных семей «Подсолнухи» в деревне Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана вновь поднимают вопрос о дорогах — на этот раз недовольство вызывает плохое качество щебеночной дороги, которую прокладывают по одной из улиц внутри поселка, сообщает chelny-biz.ru.



Татарстанцы недовольны технологией строительства, проезжая часть узкая, обочина — из чернозема. Жители опасаются, что на такой узкой дороге не смогут разъехаться не только грузовые, но и легковые автомобили.

— Делают дорогу плохо, не знаем, что за проект используется — копают несколько сантиметров вниз экскаватором, ковшом утрамбовывают и сверху, предположительно, будут просто сыпать щебенку. Никакого «пирога» не делается, потом в сезон дождей щебенка утонет. Не знаю, по каким проектам и ГОСТам они делают, но та процедура, по которой изготавливается это щебеночное покрытие, — это просто издевательство над нами! — заявил многодетный отец, житель поселка.

Люди планируют решать вопрос на уровне муниципалитета, а если ответа добиться не получится — обращаться в Миндортранс.

В конце прошлого года вопрос с обслуживанием участка дороги в микрорайоне многодетных семей «Подсолнухи» в деревне Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана отложили на 2023 год.

В январе Верховный суд Татарстана отменил решение райсуда об отсрочке строительства дороги в микрорайоне «Подсолнухи».

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Маргарита Головатенко