Вопрос обслуживания дороги в «Подсолнухах» в Татарстане откладывается на следующий год
Вопрос с обслуживанием участка дороги в микрорайоне многодетных семей «Подсолнухи» в деревне Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана откладывается на следующий год. Многострадальный объект сдали в октябре этого года. Сейчас дорога не освещена и превращается в свалку.
По словам главы Азьмушкинского сельского поселения Марата Фазулзянова, на управление поселения содержание дороги не передадут, поскольку средств не хватит.
В администрации Тукаевского района подтвердили, что судьбу участка должен решить его заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Предполагается, что он проведет тендер и определит балансодержателя. Хозяин, который сможет обеспечить освещение и чистоту вдоль дороги, появится в 2023 году — в феврале-марте.
— Пока мусор, который складируют жители поселка и, возможно, другие проезжающие возле автобусных остановок на новой дороге периодически убираем мы, — приводят слова Фазулзянова «Челнинские известия».
В январе Верховный суд Татарстана отменил решение райсуда об отсрочке строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи.
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