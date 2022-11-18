Вопрос обслуживания дороги в «Подсолнухах» в Татарстане откладывается на следующий год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вопрос с обслуживанием участка дороги в микрорайоне многодетных семей «Подсолнухи» в деревне Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана откладывается на следующий год. Многострадальный объект сдали в октябре этого года. Сейчас дорога не освещена и превращается в свалку.

По словам главы Азьмушкинского сельского поселения Марата Фазулзянова, на управление поселения содержание дороги не передадут, поскольку средств не хватит.

В администрации Тукаевского района подтвердили, что судьбу участка должен решить его заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Предполагается, что он проведет тендер и определит балансодержателя. Хозяин, который сможет обеспечить освещение и чистоту вдоль дороги, появится в 2023 году — в феврале-марте.

— Пока мусор, который складируют жители поселка и, возможно, другие проезжающие возле автобусных остановок на новой дороге периодически убираем мы, — приводят слова Фазулзянова «Челнинские известия».

В январе Верховный суд Татарстана отменил решение райсуда об отсрочке строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи.

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Маргарита Головатенко