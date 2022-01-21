В Татарстане суд отменил решение об отсрочке строительства дороги в Подсолнухах

Жители узнали, что Верховный суд Татарстана отменил решение райсуда об отсрочке строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи, об этом стало известно на встрече группы активистов из поселков для многодетных семей Подсолнухи и Рябинка с прокурором Тукаевского района Айратом Галимардановым. Встречу инициировали жители поселка.



Напомним, властям давали год для исполнения решения — до 1 сентября 2022-го. Это определение отменили. Активисты попросили прокурора поддержать жителей и не допустить дальнейших отсрочек.

Жители на встрече пожаловались на работу районной власти, неисполнение решения суда и работу судебных приставов, коснулись и проблемы перебоев с электричеством.

Руководитель надзорного ведомства пообещал инициировать проверку по фактам, изложенным в письме активистов, сообщают Chelny-biz.ru.

О сдвигах сроков сдачи дороги в поселке Подсолнухи под Челнами стало известно в сентябре 2021 года. Ранее сообщалось, что Татарстан выделил Тукаевскому району в долг полсуммы из необходимых 298 млн рублей — 150 млн. Дороги построили на улице Машиностроителей, идущей через Подсолнухи и соединяющей поселок с Челнами. Однако денег хватило лишь на один слой асфальта, поэтому власти закрыли дороги бордюрами.

Маргарита Головатенко