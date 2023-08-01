Среднемесячная температура июня в Татарстане оказалась на 1—2 градуса ниже нормы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в июне 2023 года среднемесячная температура воздуха составила +15… +17 градусов. Отклонение от нормы достигало -2… -1°С, следует из данных Гидрометцентра республики.

За первую декаду июня средняя температура воздуха в Татарстане составила 15—17°С. В восточных закамских районах это на 1 градус выше нормы, а в Кайбицах, Дрожжаном и Арске — на 1°С ниже нее. В остальных районах температура была около климатической нормы.

Минимальные температуры в первой декаде июня в республике опускались до +3 градусов, а максимальные достигали +25… +30°С.

Во второй декаде средняя температура воздуха в Татарстане составила 15—16°С — на 2—3 градуса ниже климатической нормы. Минимальные температуры опускались до +3 градусов, максимальные поднимались до +29°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пониженный температурный режим в Татарстане зафиксировали в третьей декаде июня — среднесуточная температура составила +16… +17°С. Это на 2—4 градуса ниже нормы. Минимальные температуры опускались до +2 градусов, а максимальные достигали +31°С.

Осадков в Татарстане за июнь 2023 года выпало от 2 до 44 мм. Это 5—70% от нормы. В частности, за первую декаду июня зарегистрировали 2—35 мм осадков, или 10—180% от нормы.

Напомним, первая половина лета в Татарстане выдалась очень контрастной: аномально жаркие дни вместе с прохладными. Июнь отметился заморозками, а в июле в республике ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Подробнее о погоде «Реальному времени» рассказывали доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев и профессор КФУ Юрий Переведенцев.



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Татьяна Демина