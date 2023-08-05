Агрызский район Татарстан потратит почти 2 млн рублей на программу развития молодежной политики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Агрызского района Татарстана утвердил муниципальную программу развития молодежной политики. На ее реализацию в 2023-2025 годах планируется потратить 1,95 млн рублей из местного бюджета.

Финансирование распределено равномерно на три года — по 650 тысяч. Его объемы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Агрызского района на соответствующий год и плановый период.

Программа должна позволить увеличить количество детей, занимающихся в учреждениях молодежной политики, доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи и из социально значимых инициатив. Она также направлена достижение роста доли мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. В задачи программы входит реализация действенной системы профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, поддержка детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

План мероприятий программы развития молодежной политики содержит восемь пунктов. Планируется развитие молодежного движения на предприятиях и в организациях, поддержка социально и творческих инициатив, повышение гражданской активности сельской молодежи. В селах и деревнях намерены выявлять талантливых молодых лидеров.

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан признали лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.



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Татьяна Демина