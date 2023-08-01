В Татарстане вновь сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане после роста вновь наблюдается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 24 по 30 июля в больницы попали 26 человек, что на 7 зараженных, или 21% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 17 по 23 июля в больницы Татарстана попали 33 человека. Их количество оказалось в 1,43 раза больше, чем за предыдущую неделю.



С 10 по 16 июля в республике госпитализировали 23 человека, заразившихся COVID-19. Их оказалось на 34% меньше, чем за предыдущие семь дней.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, три недели подряд в Татарстане выявляют по 59 новых случаев коронавируса. Всего в республике зафиксировано 206 596 подтвержденных фактов заражения COVID-19. Вылечились от него 204 454 татарстанца, умерли — 2 010.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени»



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Татьяна Демина