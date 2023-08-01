В Татарстане третью неделю подряд выявляют 59 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане с 24 по 30 июля коронавирус выявили у 59 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 596 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 26 жителей республики. Выздоровели 66 человек. За все время вылечились 204 454 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 17 по 23 июля в Татарстане коронавирус подтвердился у такого же числа пациентов — 59, как и за неделю с 10 по 16 июля. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко