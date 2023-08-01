Грузия будет ежегодно терять до $1 млрд, если закроет въезд россиянам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если Грузия полностью запретит въезд российским туристам, экономика страны ежегодно будет терпеть потери до $1 млрд, сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.



— Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно $1 млрд, — приводит ТАСС его слова, озвученные на брифинге.

Кобахидзе отметил, что экономика страны составляет $30 млрд:

— Это означает, что будут потеряны 20—30 тыс. рабочих мест, — пояснил он.

Президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и заодно снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. Напомним, безвизовый режим между странами был отменен после конфликта 2008 года. Затем Грузия в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян.

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Маргарита Головатенко