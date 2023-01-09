В Госдуме обсуждают законопроект, позволяющий легально показывать западные фильмы

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Депутаты обсуждают разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Благодаря данной инициативе, иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

— Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой предсеансного обслуживания, — сказано в сообщении.

Фото: afisha.ru

Горелкин также отметил, что эта практика «пользуется у зрителей популярностью».

Помимо этого он напомнил, что в 2022 году уже пытались внести такого рода законопроект на рассмотрение Госдумы, однако инициатива столкнулась с критикой отрасли.

— Эксперты, прежде всего, видели риск для российских онлайн-кинотеатров, — написал Горелкин.

В заключение он выразил уверенность, что принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат. «Так что у «Аватара» может появиться шанс снова побороться за кассовые сборы в России — но уже, видимо, у третьей его части», — отметил он.

Напомним, что в октябре 2022 года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, однако с выплатой им вознаграждения.

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Антон Гаврилов