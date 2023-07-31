Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности участия Владимира Путина в Генассамблее ООН.
Он сообщил, что на данный момент у президента таких планов нет.
Заседание Генассамблеи ООН планируется провести в Нью-Йорке в сентябре.
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за действий Украины, которая использует террористические методы. Заседание прошло сегодня в 17:00 (мск).
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