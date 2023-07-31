В Казани у станции метро «Суконная Слобода» установили новые экспонаты
В Казани на Алле Славы возле станции метро «Суконная слобода» установили новые объекты — советские троллейбусы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
На площадке установили два советских троллейбуса.
В казанском «Метроэлектротрансе» об этом обновлении еще не объявляли.
Аллею Славы открыли 9 мая 2010 года в память о подвигах народа в Великой Отечественной войне. Ее создали силами МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, последний раз экспонаты здесь обновляли почти год назад. Тогда на станции метро «Суконная слобода» установили новый советский трамвайный вагон РВЗ-6.
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