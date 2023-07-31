Новости общества

21:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани у станции метро «Суконная Слобода» установили новые экспонаты

20:36, 31.07.2023
В Казани у станции метро «Суконная Слобода» установили новые экспонаты
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани на Алле Славы возле станции метро «Суконная слобода» установили новые объекты — советские троллейбусы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На площадке установили два советских троллейбуса.

В казанском «Метроэлектротрансе» об этом обновлении еще не объявляли.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Аллею Славы открыли 9 мая 2010 года в память о подвигах народа в Великой Отечественной войне. Ее создали силами МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, последний раз экспонаты здесь обновляли почти год назад. Тогда на станции метро «Суконная слобода» установили новый советский трамвайный вагон РВЗ-6.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева, Татьяна Демна
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также