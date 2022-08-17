В Казани у станции метро «Суконная слобода» установили советский трамвайный вагон РВЗ-6
На станции метро «Суконная слобода» в Казани установили новый советский трамвайный вагон РВЗ-6, сообщает корреспондент «Реального времени».
Такой односторонний моторный высокопольный трамвайный вагон производился Рижским вагоностроительным заводом с 1961 по 1987 год.
В Казани вагоны РВЗ-6 эксплуатировались в различных модификациях с 1962 по 2009 год.
Они были в трех трамвайных депо в количестве 521 единицы на 23 трамвайных маршрутах.
Протяженность путей — 183 км.
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