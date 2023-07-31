Центробанк России по итогам третьего квартала прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5%

Центробанк России по итогам третьего квартала 2023 года прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5%. Об этом сообщается в докладе регулятора.

Что касается ВВП, по официальному прогнозу его рост должен достигнуть уровня 3,6% в годовом выражении.

ЦБ также прогнозирует, что годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5—6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5—2,5%.

В России годовая инфляция ускорилась до 3,86% с 11 по 17 июля против 3,59% неделей ранее. Цены на потребительском рынке за указанный период выросли на 0,18%. В продовольственном сегменте цены поднялись на 0,14%.

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Елизавета Пуншева