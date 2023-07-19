В России годовая инфляция ускорилась с 11 по 17 июля до 3,86%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России годовая инфляция ускорилась до 3,86% с 11 по 17 июля против 3,59% неделей ранее, говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития РФ.



Цены на потребительском рынке за указанный период выросли на 0,18%. В продовольственном сегменте цены поднялись на 0,14%. Это объясняется увеличением темпов роста цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания сохранился умеренный рост цен.

В секторе непродовольственных товаров инфляция составила 0,24% при росте цен на легковые автомобили, а также электро- и бытовые приборы. Что касается цен на услуги, рост замедлился до 0,18%, поскольку снизились темпы удорожания авиабилетов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%. Инфляция в России в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%. Ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%, согласно обновленному прогнозу.

Банк России ожидает ускорения инфляции в России в ближайшие месяцы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается, что годовая инфляция составит 4,5—6,5% в этом году и будет на уровне 4% в следующем и в дальнейшем.



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Маргарита Головатенко