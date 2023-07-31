Дезинфекцию от африканской чумы свиней проводят в 15 районах Татарстана — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана приступили к дезинфекции от африканской чумы свиней. Работы ведутся в 15 районах республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Все опасные заболевания в основном передаются элементарно. Африканская чума, например, через кабанов. Они поели травы, люди сходили в этот же лес, ягоды собрали, не обработали, скосили травы, дали корм домашним животным, — пояснил заместитель начальника по профилактической работе Новошешминского ветеринарного объединения Александр Петров.

По словам специалиста по биоресурсам Новошешминского района Госкомитета по биоресурсам Татарстана Вячеслава Ведякина, отряд разложил 16 тысяч доз против бешенства. Дезинфекцию проводят и против ящура, узелкового дерматита, птичьего гриппа и других заболеваний.



Напомним, Татарстан оценивает угрозу распространения африканской чумы свиней в республики как явную. Так, ее выявили в соседних регионах — в Чувашии и в Удмуртии. Как говорил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин, основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны. На этом фоне в Татарстане решили в 40 раз снизить возможное количество диких кабанов.

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Елизавета Пуншева