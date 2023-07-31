Татарстанец предстанет перед судом за незаконный оборот и сбыт ядовитой продукции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте ядовитых веществ и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Татарстану.

По версии следствия, в сентябре 2022 года челнинец организовал незаконное производство и сбыт фальсифицированной стеклоомывающей жидкости из метилового спирта. Он арендовал нежилое помещение, приобрел восемь емкостей с метиловым спиртом объемом 1000 литров каждая, 5-литровые бутыли, этикетки, красители и иные предметы. Также обвиняемый нанял рабочего, которого не уведомил о своих намерениях.

Мужчина свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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Елизавета Пуншева